Тато ліквідовував аварію у Чорнобилі: що відомо про батьків Кличка та як виглядають

Батько політика помер від онкології

Віталій Кличко був одним із найуспішніших боксерів світу і володарем титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Вже понад 10 років він є мером Києва, якому нещодавно мало не зламали мікрофон депутати столичної ради. А от зі своїми батьками політик рідко з'являвся на публіці.

"Телеграф" розкаже більше про батьків мера Києва.

Що відомо про батьків Віталія Кличка

Віталій Кличко народився у селі Біловодське, що у Киргистані. Неподалік дислокувалась військова частина та аеродром, де служив батько Віталія — Володимир Радіонович. Через професію голови сім'ї родина часто переїжджала.

Батьки Віталія Кличка у молодості, фото з мережі

Загалом рід Кличків по татовій лінії походить із Черкащини та має козацьке походження. А от бабуся майбутнього політика була єврейкою. Під час Другої світової війни вона перебувала у нацистському гетто. Жінка ледь вийшла звідти живою завдяки майбутньому чоловіку та дідусю Кличка, який врятував її життя. Деяких її родичів нацисти розстріляли. Натомість окремі члени родини по лінії батька загинули під час Голодомору та сталінських репресій.

Родичі Кличка мали складну долю, фото з мережі

Згодом певний час родина жила у Чехословаччині, а у 1985 році Володимира перевели на роботу до Києва. Тут він отримав звання генерал-майора. У 2000-х роках Володимира призначили військовим аташе України в Німеччині.

Батько Кличка зробив військову кар'єру, фото з мережі

У 2011 році батько Кличка помер від раку. Йому було 64 роки. Лікарі пов'язували розвиток онкології через радіаційне опромінення, адже Володимир був одним із ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Його поховали у селі Гнідин, що на Київщині.

Щодо мами Кличка — Надії, то вона також народилась в Україні. Її батько мав міцне фізичне здоров'я, яке передалось і внукам. Надія познайомилась з майбутнім чоловіком, коли була студенткою педагогічного вишу. Вона прийняла армійське життя Володимира, тож переїжджала разом з ним. Надія працювала вчителькою початкових класів. Жінка веде непублічний спосіб життя. Зараз вона перебуває на пенсії.

Мама Кличка була вчителькою, фото з мережі

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