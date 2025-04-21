Посадка квасолі без помилок: коли і як сіяти, щоб не втратити врожай

Розкрито секрет багатого врожаю квасолі

Квасоля — рослина, яка дуже чутлива до заморозків, тому особливо важливо правильно вибрати час для її посадки у відкритий ґрунт навесні. Раніше ми писали, що квасолю не можна садити поруч із цибулею і перцем. Тепер розповідаємо, коли та за яких умов найкраще сіяти цю корисну культуру.

Багато дачників цікавляться, коли краще садити квасолю. Своїми порадами та спостереженнями поділилися досвідчені городники, пише prostoway.

Як правильно садити квасолю навесні

Перед посадкою переберіть насіння: видаліть всі дрібні, зморщені та пошкоджені.

Замочіть квасолю у воді на 12 годин – це прискорить проростання.

Для посадки виберіть ділянку з пухким і родючим ґрунтом. За потреби можна додати трохи вапна.

Хорошими попередниками на ділянці для квасолі будуть гарбуз, капуста, картопля та кабачки. Не можна її садити після інших бобових.

Насіння заглиблюйте на 3-4 см, відстань між рядами має становити 30-40 см.

Після посіву обов’язково полийте грядки теплою водою.

Коли можна сіяти квасолю

Оптимальний час для посадки квасолі – кінець квітня чи початок травня. До цього моменту ґрунт уже повинен прогрітися до 15 °C, а загроза весняних заморозків мине.

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