Курйоз на Fox News не випадковість? Чому в США назвали Київ російським

Канал і досі не пояснив інцидент

Кілька гучних помилок під час трансляції на американському телеканалі Fox News могли будити не збоєм. Те, що під час програми Київ назвали російським може мати певний політичний контекст.

Про це розповів Вадим Міський, фахівець з адвокації та медіа, в етері Київ24. На його думку, FOX — канал, з певними політичними поглядами. До того ж на кількох програмах були спікери, які так чи інакше транслювали російські наративи.

"Цей інцидент, він посилює такий російський наратив про те, що начебто Україна і її ключові міста — це є частина Росії, і ось якось треба його приєднувати або що", — каже Міський.

Він додає, що у будь-якому випадку була це помилка чи навмисне рішення, така трансляція дуже дивна. А найдивніше те, що протягом пів години ніхто не помічав помилку. І до того ж канал й досі не те, що не вибачився, він навіть не пояснив ситуацію. Fox News фактично проігнорував власноруч створений міжнародний скандал.

Що передувало

20 квітня на Великдень телеканал FOXNEWS запустив прямий етер із Росії, Ватикану та України. Транслювали богослужіння. Канал показав трансляцію глави РПЦ патріарха Кирила (Володимир Гундяєв), який підтримує війну в Україні та риторику очільника РФ Володимира Путіна.

Крім цього, у своєму сюжеті вони вказали Київ як російське місто. Згодом помилку з українською столицею поправили, проте патріарха показувати не перестали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США чинять тиск на Україну, щоб вона погодилася на пропозиції президента США Дональда Трампа для припинення війни. Йдеться про два суперечливих моменти.