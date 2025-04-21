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"Це питання безпеки". Демограф оцінив необхідність зниження мобілізаційного віку

Автор
Олена Руденко
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Автор
Олександр Гладун
Олександр Гладун. Фото Колаж "Телеграф"

Якщо не буде країни, про яку демографію можна говорити, каже він

Зниження мобілізаційного віку до 18 років періодично обговорюється в Україні. Якщо таке рішення буде ухвалене, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні, проте це може знадобитися для того, щоб зберегти країну.

Як пояснив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю "РБК-Україна", українці, яким зараз по 18-25 років народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще п'ять років після нього.

"Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей", — каже він.

Зниження мобілізаційного віку може бути необхідним

Проте, за його словами, це погляд з боку демографії. Проте рішення щодо цього мають ухвалювати військові. Якщо без мобілізації 18-25-річних не вдасться зберегти Україну, таке рішення має бути прийняте.

"Це з погляду демографії, а з політичного – зниження мобілізаційного віку – це справа військових. Вони повинні рахувати свої потреби у вікових категоріях, і якщо є необхідність у 18-25 річних – тоді треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити?", — зазначив Гладун.

Юнаки можуть служити в тилових частинах

Він наголосив, що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків "одразу відправлять на передову і вони там загинуть". Адже, нагадав фахівець, на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні.

"Ті, хто розробляє програми для дронів, аналітичне наведення ракет – вони не на передовій. Тому це має бути рішення військових. Бо уявіть, що не призвали 20 тисяч людей і через це країну знищили. Тоді Росія захопить наші території, нав'яже своє громадянство і нашу молодь призве у свою армію, щоб воювали проти нас", — сказав Гладун.

Він нагадав, що саме так було на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Більшість мобілізованих загинули.

"Тому питання безпеки має переважати, а вже паралельно з цим мають вирішуватись демографічні проблеми", — резюмував заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

Нагадаємо, полковник ЗСУ, депутат Верховної Ради Сергій Рудик в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що українській владі не треба розширювати межі мобілізаційного віку. Натомість треба звернути увагу на деякі категорії громадян, навчених поводженню зі зброєю, які роками відсиджуються в тилу.

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#Демографія #Олександр Гладун #Мобілізаційний вік