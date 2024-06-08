Ниже 40 гривен уже не будет? Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют

Эксперт дал свой прогноз на ближайшее время и рассказал, как может измениться курс иностранных валют

С 10 по 16 июня ситуация на валютном рынке в Украине будет относительно спокойной. Процессы девальвации гривны (снижение курса) пойдут на спад, но курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут держаться до осени.

Такой прогноз дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лисовой, передает УНИАН. По его словам, валютный рынок постепенно привыкнет показателям курса.

"Конечно нельзя обойти "давление" на рынок новых тарифов на электроэнергию, ведь они фактически провоцируют рост цен (объективный рост, который повлечет за собой пересмотр цен). Поэтому, на мой взгляд, чтобы это давление не превратилось во что-то угрожающее и неконтролируемое как, к примеру, рост курсов, Нацбанку придется принять определенные меры прежде всего на межбанке, чтобы сбить "пену" спроса. Однако, похоже на все, регулятор готов к любым ситуациям, поэтому вряд ли нормальной работе рынка что-то может угрожать", — сказал эксперт.

По словам Лисового, на июнь прогнозы довольно оптимистичные, и на то есть несколько причин: инфляция по итогам 2024 года ожидается 8,6%, средневзвешенный годовой курс прогнозируется на уровне 40,7 грн/долл., а на конец года валютный курс ожидается 41,4 грн/долл. При этом он добавил, что ежедневные колебания курса валют вполне нормальная вещь, так как рынок живой и активные периоды всегда сменяются понижением.

"Однако можно предположить, что ниже 40 грн/долл. курс уже не опустится", — считает Лисовой.

Банкир также спрогнозировал изменения на валютном рынке в фарватере "новых курсовых реалий". Но остальные характеристики рынка останутся бе изменений, так как действие режима "управляемой гибкости" — это определенные правила и система валютных изменений.

По прогнозу Лисового, курс валют во второй декаде июня будет следующим:

Доллар: 40-41 гривна на межбанке и 40-41,2 на наличном рынке.

Евро: 43-45 гривен на межбанке и 43-46 гривен на наличном рынке.

Ежедневные колебания курса на межбанке составят до 0,2-0,3 грн, в комбанках — до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн;

Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Рынок будет жить в условиях новых курсовых "ценников", однако на рынке не произойдет чего-то большего, чем обычные курсовые "волны" роста и снижения курсов. То есть рынку по силам выдержать даже давление объективной инфляции, вызванной ростом тарифов на электроэнергию и ростом цен", — резюмировал Лесовой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, каким будет курс валют в июне. Эксперт не прогнозирует укрепления национальной украинской валюты.