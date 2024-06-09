Курс валют в июне: банкир рассказал, чего ждать украинцам

НБУ работает над стабилизацией ситуации

Национальный банк Украины продолжает принимать меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Во второй половине июня значительных колебаний курс валют не предусматривается.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой, пишет 24 канал. По его словам, некоторые отголоски девальвации гривни, произошедшей в апреле, могут быть ощутимы.

Лесовой отметил, что заметная девальвация гривни в апреле и мае привела к росту цен. При этом, по его словам, по объективным причинам, как, например, у импортеров, так и субъективных – у производителей, продавцов ценники будут увеличены на случай дальнейших девальвационных процессов. Банкир подчеркнул, что иногда такой рост может вдвое превышать существующую девальвацию.

Лесовой также подчеркнул, что на валютный рынок может сильно повлиять рост тарифа на электроэнергию. В то же время он отметил, что паниковать на этот счет не стоит, ведь НБУ готов к такому сценарию.

Банкир отметил, что с начала года гривня просела уже на 6,7%. А курс доллара с 1 января по 1 июня вырос с 38 до 40,53 гривни.

Напомним, Кабинет министров принял решение об установлении с 1 июня единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объему потребления. Такую цену украинцы увидят в платежках до конца апреля 2025 года.