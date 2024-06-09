54 тисячі гривень на сім’ю: кому в Україні дадуть таку допомогу

Сума допомоги складає 3600 гривень на місяць та виплачується протягом трьох місяців, а отримувати її можуть до 5 членів сім’ї

Деякі українці можуть претендувати на допомогу у розмірі 54 тисячі гривень на сім’ю. Однак це стосується лише певних категорій громадян та лише однієї області.

Так, у рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало в результаті війни в Україні (LIVES) 3.0", який реалізує громадська організація "Відповідальні громадяни" з Mercy Corps, було відкрито прийом заявок. Про це повідомили на калі проєкту в Telegram.

Розраховувати на грошову допомогу можуть сім’ї, які мешкають у Дружківській громаді Донецької області, як місцеві жителі, так і переселенці.

Допомога буде надана домогосподарствам, які:

отримують сукупний щомісячний дохід не більше 6318 грн на кожного,

проживають у колективних центрах або у пошкодженому внаслідок бойових дій житло,

доглядають людей з інвалідністю,

виховують 3 або більше дітей віком до 18 років,

мають лише одного з батьків із неповнолітніми дітьми,

містять вагітних або жінок, що годують,

мають у своєму складі людей старше 60 років,

очолюються самотньою людиною похилого віку (60+),

містять безробітних 50-59 років, які мають пенсії чи іншого постійного доходу.

дбають про людей з тяжкими хронічними захворюваннями.

Скільки виплатять грошей

Сума допомоги складає 3600 гривень на місяць та виплачується протягом трьох місяців. Отримувати такі виплати можуть лише 5 осіб в одному домогосподарстві. У цьому випадку сума допомоги становитиме 54 000 грн.

Як отримати виплату

Для реєстрації необхідно заповнити форму. Детальну інформацію опубліковано на сторінці організації. Слід врахувати, що це дає гарантії отримання матеріальної допомоги. Відбір буде проводитись на основі таких критеріїв:

місця проживання,

структури,

статусу

доходу.

Якщо заявку буде схвалено, з вами самі зв’яжуться представники організації для підтвердження даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати по 4600 гривень. Для оформлення допомоги знадобляться певні документи.