ЄС вводить платний дозвіл на в’їзд для українців: що потрібно знати

Новий дозвіл ETIAS: скільки заплатять українці за безвізовий в’їзд до Європи.

З 2025 року зміняться правила перетину кордону з Європейським Союзом для громадян України. Вводиться нова система EES (Entry/Exit System), яка фіксуватиме дані всіх, хто в’їжджає та виїжджає з Шенгенської зони.

Про це повідомляється на офіційному ресурсі ETIAS-INFO. Головна зміна — автоматизоване сканування біометричних паспортів на кордоні. Однак для короткострокових поїздок українцям доведеться ще й отримувати електронний дозвіл ETIAS, який стане обов’язковим через кілька місяців після запуску EES.

Скільки доведеться платити за дозвіл на в’їзд

Система ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей) торкнеться всіх громадян, які мають безвізовий режим із ЄС, зокрема українців. Вартість оформлення становитиме 7 євро, а дозвіл діятиме три роки. Безкоштовно його зможуть отримати діти до 18 років та особи старше 70 років.

Щоб отримати дозвіл ETIAS, потрібно:

Мати біометричний паспорт

Заповнити онлайн-заявку (це займе близько 10 хвилин)

Надати особисті дані та відповісти на питання щодо безпеки

Пройти автоматичну перевірку в міжнародних базах даних

Більшість заяв розглядатиметься за лічені хвилини, але в окремих випадках перевірка може затягнутися до 30 днів.

ETIAS стане обов’язковим для всіх, хто подорожує літаком, кораблем або наземним транспортом. Важливо зазначити, що дозвіл не гарантує автоматичний в’їзд – остаточне рішення залишається за прикордонниками.

Раніше "Телеграф" писав про те, що виїзд з України тепер доступний для додаткових категорій українців. Уряд України розширив перелік осіб, яким дозволено перетинати державний кордон в умовах воєнного стану.