Доплата за понаднормовий стаж: як вираховується доплата та за яких умов вона виплачується

Таку виплату отримають ті, хто має один вид пенсії

Українські пенсіонери, якщо мають стаж вище страхової норми, отримають доплату за кожний відпрацьований рік. Для жінок понаднормовий стаж рахується понад 30 років, а для чоловіків — більш як 35 років.

Таку доплату виплачуватимуть пенсіонерам, які отримують виплати за віком. Згідно зі статтею 28 законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір доплати становить 23,61 гривні.

Якщо жінка відпрацювала понад 30 років стажу, а чоловік — 35 років, то їм виплатять доплату в сумі 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яку встановлюють виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А у 2024 році прожитковий мінімум зріс з 2093 до 2361 гривні. Тому доплата до пенсії складає 23,61 гривні.

Вона здійснюватиметься за кожний понаднормовий повний рік стажу. Наприклад, якщо у пенсіонера понад 5 років стажу, то він отримає 118,05 гривні.

Варто зауважити, аби розмір пенсії не був вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тому доплата розраховуватиметься з суми цього мінімуму. Якщо розмір пенсії менший за мінімальну виплату, то і сума доплати за стаж буде меншим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть збільшити свої виплати на 50%.