Доплата за сверхурочный стаж: как вычисляется доплата и при каких условиях она выплачивается

Такую выплату получат те, кто имеет один вид пенсии

Украинские пенсионеры, если имеют стаж выше страховой нормы, получат доплату за каждый отработанный год. Для женщин сверхурочный стаж считается более 30 лет, а для мужчин более 35 лет.

Такую доплату будут выплачивать пенсионерам, получающим выплаты по возрасту. Согласно статье 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер доплаты составляет 23,61 гривны.

Если женщина отработала более 30 лет стажа, а мужчина — 35 лет, то им выплатят доплату в сумме 1% от минимального размера пенсии по возрасту, устанавливаемую исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. А в 2024 году прожиточный минимум вырос с 2093 года до 2361 гривны. Поэтому доплата к пенсии составляет 23,61 грн.

Она будет осуществляться за каждый сверхурочный полный год стажа. К примеру, если у пенсионера более 5 лет стажа, то он получит 118,05 гривны.

Следует заметить, чтобы размер пенсии не был выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, поэтому доплата будет рассчитываться из суммы этого минимума. Если размер пенсии меньше минимальной выплаты, то и сумма доплаты за стаж будет меньше.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что пенсионеры могут увеличить свои выплаты на 50%.