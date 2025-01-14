У Росії заборонили народну республіку, яка існувала лише в українських мемах

Ще й проголосили її терористичною

У Росії заборонили та оголосили терористичною так звану Бєлгородську Народну Республіку (БНР), яка фактично ніколи не існувала.

Про це йдеться на сайті ФСБ Росії в Єдиному федеральному списку організацій, у тому числі іноземних та міжнародних організацій. У документі рух БНР названо структурним підрозділом міжнародної організації "Форум вільних держав постРосії"

Верховний суд Росії 22 листопада 2024 року визнав БНР терористичним рухом, рішення набуло чинності 28 грудня. Водночас, чим саме займається БНР на думку РФ та хто туди входить не відомо.

Зауважимо, що фактично БНР — це мем, який виник в українській мережі, коли в Бєлгородській області та інших прикордонних районах відбувалась спільна операція російських добровольців у складі РДК, Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії". Ця назва створена за аналогією з ДНР та ЛНР, які Росія окупувала ще з 2014 року.

Навіть у Вікіпедії зазначено, що назва "Бєлгородська Народна Республіка" походить від так званих Донецької й Луганської "народних республік" — сепаратистських терористичних утворень створених за підтримки Росії. В українських соцмережах тривалий час жартували про те, що БНР — це сатира на війну на сході України 2014 року, які призвели до проголошення "ДНР" й "ЛНР".

Вперше про БНР згадав український блогер та активіст Сергій Стерненко, коли 1 квітня 2022 опублікував у себе в телеграм-каналі скріншоти зі статті, у якій йшлося про те, що жителі Бєлгорода мають зібратися на референдум про "самовизначення Бєлгородської Народної Республіки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку гучних заяв. За його словами, у США "на кожному кроці бідність".