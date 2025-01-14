Ексзаступника голови Харківської облради підозрюють у обкраданні "Укренерго" на десятки мільйонів. ЗМІ дізналися його ім'я (фото)

Для цього було створено три фіктивні фірми

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії "Укренерго" на майже 60 млн гривень. У її організації підозрюють колишнього заступника голови Харківської обласної ради, який на той момент був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.

Як повідомили у СБУ, у квітні 2022 року підозрюваний разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії "Укренерго" на 58,44 млн грн. У свою схему він втягнув двох людей — засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. За інформацією видання "Слово і діло", організатором схеми вважають колишнього заступника голови, ексдепутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

Володимир Скоробагач Фото: facebook.com/vladimirskorobagach

"Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила "Укренерго" за отриману електроенергію", — зазначили у СБУ.

Одержані кошти фігуранти виводили "у тінь" під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі гроші переказувалися на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах. Згідно з висновками комісійної судової економічної експертизи таким чином "Укренерго" було заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

У директора столичної компанії, що була залучена в цій діяльності, у Києві пройшли обшуки. Йому повідомили про підозру. Іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Колишньому депутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Учасникам схеми з розкрадання коштів "Укренерго" загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Що відомо про Володимира Скоробагача

У політиці він з 2005 року. Під час війни – у грудні 2022 року склав свої депутатські повноваження у Харківській облраді. Він ексрегіонал, який після Революції Гідності та зміни влади продовжив працювати у лавах проросійських партій — "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний Блок", "Відродження". Свого часу Володимира Скоробагача обливали зеленкою та кидали у сміттєвий контейнер. Також Володимир Скоробагач був помічником (на громадських засадах) народного депутата восьмого скликання Верховної Ради України та відомого харківського бізнесмена Віталія Хомутинніка.

Як повідомляв "Телеграф", колишнього та чинного голову Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 1 млн доларів, а також на зловживанні своїм посадовим становищем. Імовірніше, йдеться про Василя Артимовича та Михайла Юркевича.