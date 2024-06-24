Новые изменения в выплате пенсий через Укрпочту: кому из украинцев упростили порядок начисления

Нардеп сообщил о нововедении

Пенсионеры в Украине получают свои выплаты через банковские карты или Укрпочты. Порядок начисления пенсий и помощей для получателей через эту компанию изменен.

Постановлением установлены требования к электронным форматам и наборам информации о выплатных и отчетных документах. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельчук, с помощью новых изменений теперь можно производить выплату и доставку пенсии на основе электронных выплатных списков.

В таком случае нет нужды в бумажных документах, если есть альтернатива – соответствующие технические возможности.

В то же время следует напомнить, какие есть нюансы, когда пенсионер получает свои выплаты не через Укрпочту, а на банковскую карту. Среди них есть 3 незначительных фактора, которые могут быть неудобными для использования карты пенсионером.

Ранее Телеграф писал, что часть пенсионеров в июле 2024 года может остаться без начисления. Это касается одной категории лиц — украинцев, имеющих статус внутриперемещенного лица до 24 февраля 2022 года.