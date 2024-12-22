Курсантам військових вишів суттєво піднімуть виплати

У Міноборони обіцяють і надалі підвищувати стандарти освіти та військової служби

Курсанти військових закладів вищої освіти в Україні отримуватимуть вище грошове забезпечення. Зростання відбудеться навесні 2025 року.

Про це розповів заступник голови Міноборони Сергій Мельник під час зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ. Його слова наводить пресслужба МОУ.

"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата підвищуватиметься, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті", — сказав він.

За його словами, курсанти 3-4 курсів вже отримуватимуть платню на рівні понад 20 тисяч гривень. Також представник Міністерства оборони запевнив, що стандарти навчання та служби підвищуватимуться надалі.

Рішення про підвищення вже оцінив український військовослужбовець із позивним "Алексом", який є автором telegram-каналу "Офіцер". За його словами, такий крок може підвищити престиж військових закладів освіти та залишить у минулому часи, коли курсанту пропонували якось жити на 700 гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, як військовослужбовцям вирахувати своє грошове забезпечення.