Пощастило аж на 4 тис грн: кому з пенсіонерів перерахували виплати

Деяким літнім особам виплачують по понад 103 тисячі гривень

В Україні є зафіксований максимальний розмір пенсії, який складає 23 610 гривень. Однак у деяких осіб виплата є ще більшою — 103 874 гривні, яка з початку року виросла на 4 037 гривні.

Як пише видання "Oboz.ua", таку пенсію отримують судді, для яких не діє обмеження загальної пенсійної формули. Для них виплати розраховуються за особливою формулою.

Тобто, для звичайного українця під час розрахунку нарахування діє коефіцієнт заміщення в розмірі не менше ніж 30%, то для суддів з 35 роками стажу застосовується 80%.

Тому українські судді в середньому отримують 103 874 гривні, адже на початку року сума виросла на 4 037 гривні.

Варто нагадати, що частина українських пенсіонерів у липні може залишитись без пенсійних нарахувань. Пенсійний фонд заморозить виплати тимчасово і їх особа може поновити особисто у відділенні фонду, банку "Ощадбанку" чи за допомогою відеоконференції.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одній категорії українців не зарахують до 10 років стажу у 2024 році. Це стосується тих, хто працював на певних територіях та посадах.