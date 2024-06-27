Некоторые пенсионеры выйдут в 55 лет на отдых: при каких условиях

Надо иметь определенное количество стажа

Некоторые пенсионеры в Украине имеют право выйти на законный отдых раньше по достижении 55 лет. Такая возможность есть у пожилых, если их деятельность связана с вредными и тяжелыми условиями труда.

Работникам должна назначаться пенсия на льготных условиях, занятых в течение полного рабочего дня в работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно данным, на пенсию можно выйти досрочно после 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет у мужчин (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах) и не менее 25 лет у женщин (из них не менее 10 лет на указанных работах).

Стоит напомнить, что для некоторых украинцев прибавка вырастает каждые 5 лет и зависит от возраста. Однако есть две категории лиц, точно не рассчитывающих на нее — если у них высокая пенсия и недостаточное количество лет.

Ранее Телеграф писал, что произошли изменения в выплате пенсий через Укрпочту для пожилых. Для некоторых украинцев упростили порядок начисления.