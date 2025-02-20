Трамп "засмучений" заявами Зеленського – Білий дім

У Білому домі наголошують на "глибокому розчаруванні" президента Трампа

Адміністрація президента США висловила незадоволення риторикою української влади на адресу Вашингтона. У Білому домі закликають Київ цінувати підтримку, яку надають Сполучені Штати.

Особливе занепокоєння у них викликає відмова України від угоди щодо інвестицій у корисні копалини. Про це заявили у Білому Домі.

Зокрема, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц повідомив про готовність США інвестувати значні кошти у видобуток корисних копалин в Україні. За його словами, запропонована угода містила вигідні умови та додаткові безпекові гарантії для української сторони.

Американська сторона наголошує на необхідності перегляду поточної позиції Києва. У Білому домі переконані, що відновлення переговорів щодо корисних копалин сприятиме зміцненню двосторонніх відносин. Волц закликав українського президента повернутися до переговорів щодо ресурсної угоди.

Крім того, представники Білого дому наголошують на "глибокому розчаруванні" президента Трампа позицією Володимира Зеленського. Американських високопосадовців особливо непокоять висловлювання української влади, які мають "характер образ". У Вашингтоні підкреслюють важливість конструктивної співпраці замість "зухвалої риторики".

Американська адміністрація також звернула увагу на стан власних збройових арсеналів. За інформацією Білого дому, постійна військова підтримка України призводить до їх помітного виснаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна готова до сильної угоди з Трампом. Зеленський розповів про зустріч із Келлогом.