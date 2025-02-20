Постачання зброї Україні припинили навіть за гроші: у Раді пояснили, з чим виникла проблема

Нардеп пояснив, чому зброю не постачають навіть за гроші.

Сполучені Штати Америки тимчасово зупинили продаж зброї Україні. Військові компанії, які мали передавати озброєння за контрактами, зараз просто чекають.

Про це заявив народний депутат від партії "Голос" та голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко журналістці Наталії Мосейчук.

Постачальники змушені чекати через відсутність відповідного рішення від адміністрації президента США Дональда Трампа. Це стосується навіть тих фірм, які вже завтра планували здійснити передачу.

"Навіть ті фірми, які завтра повинні були вже передавати на продаж — чекають, бо немає рішення", — зазначив він. За інформацією парламентаря, це стосується не лише американських, а й європейських компаній, які потребують дозволу від США для продажу озброєння.

"І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди зброю", — додав голова оборонного комітету.

Ситуація розвивається на тлі складних дипломатичних відносин між США та Україною та низки резонансних заяв Дональда Трампа на адресу Зеленського.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив: "Європейські склади зброї порожні, а Росія має чисельну перевагу — нові поставки Україні не допоможуть. Потрібен мир".