До миру і виборів рукою подати? Нардепка розкрила деталі розмов за зачиненими дверима

Невідомо як юридично забезпечити участь у виборах всіх українців, зокрема військовослужбовців

У Верховній раді говорять, що найближчим часом на Україну чекає мирна угода, після чого пройдуть президентські, парламентські та місцеві вибори.

Такі дискусії вже тривають у кулуарах влади. Про це народна депутатка Анна Скороход заявила в ефірі Вечір.LIVE.

"В кулуарах про це говорять. Говорять про те, що як тільки буде підписаний мирний договір, а це очікують найближчим часом, то нас чекають президентські, а потім – парламентські й місцеві вибори. Те що нам треба перезавантаження – це факт", – сказала вона.

Парламентарка пояснила, що стоїть питання, як юридично забезпечити участь у виборах для всіх і для військових в тому числі, якщо вибори проходитимуть до підписання мирної угоди.

"Я знаю, що в комітеті готуються якісь зміни до виборчого кодексу. Ми розуміємо, що будуть вноситись також зміни й до реєстру виборців. Тобто як не крути, щось вже відбувається", – зазначила Скороход.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на представників спецслужб України писав, що саме Росія підштовхує до виборів в Україні, бо їй вигідний політичний хаос. Усе для того, щоб потім відновити військові дії з потрійною силою після зміни влади.