Военные одного города получат финпомощь в июле: кто именно и какие суммы

За выплатой следует обратиться с заявлением и документами

Военнослужащим, проживающим в Ровно, и получившим ранение, контузию, увечье, травму или заболевание во время боевых действий, начислят единовременную денежную помощь.

Выплата будет произведена для 37 бойцов по 20 тысяч гривен и 5 военным — по 10 тысяч гривен. Такое решение утвердили на заседании Комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи защитникам и защитницам Украины Ровенского городского территориального общества, сообщил и.о. городского головы, секретарь Ривнесовета Виктор Шакирзян, передает ITV.

Поэтому, 37 военнослужащим, получившим ранения, контузию, увечье, травму, предусмотрена выплата в размере 20 тысяч гривен. В то же время для 5 бойцов, получивших заболевание, насчитают 19 тысяч гривен.

Эти средства поступают единовременно за счет городского бюджета и предназначается только для жителей Ровенской городской территориальной громады, зарегистрированных в Ровно или пгт Квасилов.

Для регистрации на выплату военному или его законному представителю следует обратиться в Департамент социальной политики Ровенского городского совета (Соборная, 12 каб. 12, тел. 0671123218) и подать заявление и копии документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли размер денежного обеспечения для военных, проходящих службу в тылу.