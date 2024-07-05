Все оформлено, а пенсии нет? Как через веб-портал ПФУ проверить статус выплаты
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Это очень быстро делается
Каждый пенсионер в Украине получает свои выплаты, но если оформление выплаты произошло недавно, статус начисления можно проверить за считанные минуты.
Однако проверить эту информацию имеет право само пожилое лицо, ведь нужно зайти в его личный кабинет. Это объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Этапы, как нужно сделать
- авторизироваться на портале одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выберите раздел "Моя пенсия".
Кроме того, пожилым украинцам также доступны следующие данные:
- информация по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине планируется новая индексация пенсионных выплат. В Кабинете Министров ответили, когда ожидается новое повышение и сколько оно продлится.