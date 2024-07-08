Заморозки весной натворили беды: предложение какого популярного фрукта сократится до 40%

Цена соответственно вырастет

Украинский рынок может опустошиться на 30-40% урожая яблок из-за последствий заморозков этой весной. Поэтому цены на фрукт будут на 20-40% выше, чем в 2023 году.

В Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Закарпатской областях нет владельцев садов, не пострадавших от похолодания. Об этом сообщил Василий Бондаровский, директор компании Biochem Agro группы EFT Group, передает проект EastFruit.

"Очень много хозяйств проводили комиссионную оценку, связанную с последствиями от морозов, из-за того, что потери сейчас считаются на уровне области — даже не на уровне какого-то локального хозяйства. В Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Закарпатской областях нет ни одного хозяйства, которое не пострадало и при этом есть урожая, потерявшие 100%», – объясняет он.

Бондаровский также отметил, что большинство яблок имеют дефекты и выглядят искривленными, имеют ржавление или плод был перетянут сеткой.

По его прогнозу, на рынке может быть в 30-40% меньше урожая яблок, чем в 2023 году. В то же время их стоимость будет на 20-40% выше, чем в прошлом сезоне, что позволит перекрыть расходы.

Поэтому стоимость ранних яблок будет составлять от 20 гривен, а поздний урожай от 14 до 18 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что голубика рекордно подешевела и сейчас ее цена в разы меньше, чем в 2023 году.