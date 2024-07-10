Помощь на установку памятника для военного в июле: в каком городе ее получит семья бойца

Надо обратиться в ЦПАУ

Семья военных имеют право на выплаты, предусмотренные им после гибели защитника. Сюда также входят единовременные начисления, в том числе средства на установку надгробия бойца.

Такая выплата производится для семей погибших Героев Ивано-Франковской общины. Об этом говорится в Rai.ua.

Сумма помощи на установку надмогильного памятника составляет 60 тысяч гривен и будет выплачиваться из бюджета города.

Заявителям необходимо подать необходимые документы в ЦНАП, подтверждающие стоимость изготовления памятника, а также письменное согласие всех остальных членов семьи защитника.

Документы и заявление следует подать в ЦНАП Ивано-Франковска, на ул. Независимости, 9.

Такая денежная помощь выплачивается не только в этом городе, но и, например, в Ирпенском городском совете. Там сумма начисления составляет 17 тысяч гривен.

Кроме того, семьи погибших тернопилян-защитников также имеют право на начисление и компенсацию на оплату коммунальных услуг.