Солодощі для обраних: скільки коштує шоколад в Україні та як змінилась його ціна

За 20 грн плиточку вже не купиш

Ціни в Україні на шоколад продовжують рости, як було і на початку 2024 року. Проте вартість відрізняється й в різних супермакетах.

"Телеграф" розповість, де можна вигідно придбати шоколад в Україні. Увагу акцентуємо на найпопулярніших торгових марках: Ritter Sport, Roshen та Корона.

Шоколад Roshen

В супермаркетах "АТБ" шоколадка 90 г Lacmi молочна з шоколадною начинкою та вафлею коштує 45,80 грн, а у магазинах "Сільпо" — 47,19 грн. Тобто ціна відрізняється на 1,39 грн.

А от вартість чорного шоколаду 85 г Roshen 80% в АТБ становить 69,80, а у "Сільпо" — 70,99. Різниця в 1,19 грн.

Шоколад "Корона"

Молочний шоколад 85 г в магазинах АТБ коштує 37,50 грн, а у "Сільпо" — 29,99 грн (акційна пропозиція, без неї вартість — 41,89). Різниця складає — 7,51 грн з врахуванням акції.

А от вартість чорного шоколаду вище за попередню позицію і в "АТБ" становить — 44,80 грн, а в "Сільпо" — 43,99. Тобто різниця між супермаркетами по цій позиції складає менше 1 грн, точніше — 0,81 грн.

Шоколад Ritter Sport

Ця торгова марка представлена тільки у Сільпо, тож просто ознайомимось з цінами. Молочний та чорний шоколад з цільними горіхами 100 г — 89,99 по знижці.

Аналізуючи ціни, можна дійти висновку, що шоколадки Корона одні й найбюджетніших, натомість Ritter Sport має найвищу ціну навіть з акціями.

Зауважимо, що ще у січні ціна шоколаду була нижча, до прикладу плитки Roshen Lacmi коштували без акції від 37,30 грн, а зі знижкою 23,90 грн. Тобто за пів року ціна зросла на 8,50 грн.

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