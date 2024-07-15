Жители одной из областей могут получить трехкратную денежную помощь: названы сумма и условие

Заявителям нужно заполнить заявление

Жители 5 поселков Донецкой области могут получить денежную помощь. Сумма помощи составляет 10 800 гривен, которая распределяется на 3 месяца.

В приоритете на предоставление выплаты будут пострадавшие от боевых действий больше всего, а также те, кто раньше не получал начисления от каких-либо организаций. Об этом говорится на сайте организации "Ответственные граждане", который в партнерстве с Mercy Corps реализует проект "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0".

Кто может получить денежную помощь

На выплату имеют право жители населенных пунктов Святогорск, Маяки, Татьяновка, Сидорово, Пришиб Донецкой области, которые отвечают следующим критериям:

Домохозяйства, территориально проживающие в вышеупомянутых общинах Донецкой области, как местное население, так и ВПЛ.

Домохозяйства, совокупный доход всех членов которого составляет менее 6318 грн на человека в месяц.

Домохозяйства, проживающие в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или беспризорны.

Домохозяйства с людьми с инвалидностью.

Домохозяйства с 3 или более детьми младше 18 лет.

Домохозяйство, имеющее только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет.

Домохозяйства с беременными женщинами/кормящими грудью.

Домохозяйства с пожилыми людьми (60+).

Домохозяйства, которое возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (60+), и не имеет в своем составе других взрослых лиц в возрасте от 18 до 59 лет.

Безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии или иного постоянного источника дохода.

Домохозяйства с лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Какая сумма помощи и порядок выплаты

Размер помощи составляет 3600 гривен на одного человека, которое будет осуществляться 3 месяца. Максимальная сумма, которую может получить семья, — 54 тысячи на 5 или более человек.

Для регистрации нужно заполнить форму по ссылке.

После принятия решения с заявителем свяжутся операторы организации.

"Прохождение регистрации не гарантирует, что вы будете выбраны для получения денежной помощи. Ресурсы гуманитарной помощи ограничены, поэтому Mercy Corps будет предоставлять приоритет тем, кто пострадал от боевых действий больше всего, а также тем лицам, которые в последнее время не получали помощи от Mercy Corps или других организаций. Отбор будет производиться на основе местопребывания домохозяйства, его структуры, статуса и дохода", — говорится в "Ответственные граждане".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще семьи могут получить 54 тысячи гривен в Украине.