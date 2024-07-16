Оплата больничного: как оформить и самостоятельно посчитать сумму выплаты

Заявление в первую очередь формирует врач

В Украине работники, которые не могут временно работать по состоянию здоровья, получат денежную компенсацию.

Размер больничных в 2024 году зависит от суммы заработной платы, страхового стажа, количества дней лечения и тяжести заболевания. Как самостоятельно рассчитать сумму выплаты, объясняют в 24 Канале.

Для оформления больничного, лицу следует обратиться к врачу, который после осмотра создает в Реестре медицинских выводов электронной системы здравоохранения медицинское заключение о временной потере трудоспособности. На основе этого вывода создается больничный в Реестре листков нетрудоспособности.

После этого работодатель получает лист нетрудоспособности в кабинете страхователя на сайте ПФУ. Затем принимает решение о помощи, формирует заявление-расчет и направляет его в Пенсионный фонд.

В конце ПФУ обрабатывает это заявление и посылает выплату на счет работодателя, а он, в свою очередь, начисляет его до зарплаты, которая будет осуществлена в ближайшую дату.

Что влияет на сумму компенсации и как ее самостоятельно рассчитать

Согласно данным, размер выплаты больничных зависит от:

Заработной платы за 12 месяцев перед открытием больничного;

Страховой стаж.

Количества дней лечения.

Причины нетрудоспособности.

Для расчета суммы выплаты лицу нужно определить доход за 12 месяцев перед датой больничного, который состоит из зарплаты, премии, компенсации и начисления во время отпуска. После этого эту сумму нужно разделить на 365 дней.

Кроме того, сумма также зависит от продолжительности страхового стажа. Работник получит соответствующий процент от средней зарплаты за день:

До 3 лет стажа: 50%

3-5 лет стажа: 60%

5-8 лет стажа: 70%

Более 8 лет стажа: 100%

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может получить полную сумму выплаты оплаты больничного.