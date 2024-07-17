Официальный курс перевалил за 41 гривну: сравнятся ли показатели в обменниках и банках

Аналитик дал прогноз

На валютном рынке курс доллара во всех сегментах может пересечь отметку в 41 гривну. В течение этой недели показатели в банках будут находиться в коридоре 40,55-41,50 гривен, а в обменниках – 40,40-41,45 гривны.

Национальный банк Украины будет ежедневно выходить с интервенциями продажи американской валюты, чтобы уменьшить давление на гривну. Таким образом, регулятор почти полностью влияет на официальные и межбанковские показатели, как сообщил аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (Ред. Спред — разница между курсами покупки и продажи валюты) в пределах от 20 до 35 копеек по доллару, за евро — в пределах от 20 до 45 копеек. Хотя, как всегда, отдельные сети обменников выставят спред по обеим валютам в пределах до 60 копеек — 1 гривны ", — говорит он.

Поэтому до 20 июля курс доллара в банках (наличный сегмент) будет колебаться в пределах 40,55-41,50 гривен, а в обменниках — 40,40-41,45 гривны.

Курс доллара в Украине на 17 июля

По данным портала "Минфин", в среду, 17 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,51 (покупка) и 41,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,25 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в августе ожидаются серьезные изменения с курсом доллара. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.