Нет стажа – не беда: как пенсионеру и при каких условиях получить временную помощь

Следует обратиться в орган социальной защиты населения

При необходимом стаже и достижении определенного возраста украинцы могут выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет. Однако если количество стажа не хватает, а на отдых уже пора, то пожилой человек может получить временную помощь.

Для оформления начисления заявителю следует подать заявление и определенный список документов. На портале "Год по государственным услугам" рассказали, кто и как может ее получить.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году лицу нужно иметь 31 год стажа. Если его недостаточно, то украинцу могут оказывать помощь от государства, но для этого нужно подать заявление и пакет документов в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Выплата будет продолжаться в течение военного стажа и целый месяц после его завершения.

Список необходимых документов

Написать и подать заявление на помощь можно лично или с помощью законного представителя по почте или по электронной почте. К ней нужно добавить:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справка о количестве стажа, который есть в наличии. Ее выдают органы Пенсионного фонда;

право на доходы и имущественное положение (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

если лицо признано недееспособным, тогда необходимо добавить копию решения о назначении опекуна;

данные о составе семьи

Согласно данным, эта выплата предоставляется гражданам, достигшим возраста, определенному Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не смогли получить право на получение пенсии, но при этом имеют стаж не менее 15 лет.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 календарных дней. В случае отказа, лицу сообщат об этом в письменном виде в период 5 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, предусматривается ли еще одно повышение пенсий в Украине в течение 2024 года.