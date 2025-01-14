Свято 14 січня: що не можна робити сьогодні, якщо не хочете невдач з грошима

Розповідаємо, чому сьогодні не можна викидати сміття і стригтися

У вівторок, 14 січня, окрім святкування Старого Нового року християни східного обряду в Україні, за новоюліанським календарем, вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни. Маланки та Василя, які раніше випадали на 13 та 14 січня, тепер перенесені на 31 грудня та 1 січня відповідно.

Свята Ніна народилася в Каппадокії у III столітті у знатній та благочестивій родині. Її батько Завулон був родичем святого Георгія Побідоносця, а мати Сусанна – сестрою Єрусалимського патріарха.

Ніна звернула до християнства царя-язичника Маріана та мешканців Грузії. Там же було збудовано перший храм в ім’я святих Апостолів. Поступово вся Іверія прийняла нову віру.

Пізніше свята вирушила до Кахетії, де хрестила царицю Софію. Після 35 років служіння Ніна померла 14 січня 335 року. Вона вважається ключовою фігурою, яка відіграла вирішальну роль у поширенні християнства в Грузії.

Традиції та прикмети 14 січня

У Нінин день відвідують церкву, ставлять свічки та моляться святій. Рівноапостольну просять про допомогу у порятунку від бід і скорбот, а також звертаються до неї з молитвами про врозуміння недоброзичливців.

Цього дня бажано навести лад в оселі та завершити всі незакінчені справи. Наші пращури 14 січня позбавлялися непотрібних речей, прали, займалися рукоділлям і приготуванням, очищали двір від снігу і прибирали хлів.

Півні рано заспівали – до потепління.

Навколо Місяця видно туманне коло – до хуртовини.

Іній на деревах – буде відлига.

Білі хмари на небі – морози ще довго протримаються.

Що не можна робити 14 січня

Викидати сміття — можна ненароком винести з дому удачу та сімейне щастя.

Стригтися – до невдач та фінансових втрат.

Підвищувати голос на родичів – на нещастя.

Давати гроші у борг — фінанси зникнуть із дому.

Свята та інші події 14 січня

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У кого іменини 14 січня

Сьогодні іменини відзначають володарі таких імен: Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Ілля, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сава, Сергій та Степан.

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