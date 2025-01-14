"Камасутра" на стінах Золотих Воріт: про що насправді розповідають еротичні графіті XII століття

Унікальне відкриття на стінах Золотих воріт у Києві розкриває несподівані аспекти життя середньовічного міста

Еротичні малюнки, які були виявлені на стінах Золотих воріт у Києві, є не лише цікавим артефактом, але й свідченням культурних та соціальних аспектів життя давнього Києва. Ці графіті, що датуються XI-XII століттями, відображають не лише естетичні смаки того часу, але й певні соціальні норми, які могли бути присутніми в суспільстві.

Історик Олександр Тіточка розповів, що серед тисяч давніх графіті виявлено еротичні малюнки, які кидають нове світло на культуру та соціальні норми Київської Русі. Насправді вони нагадують про життя середньовічного Києва.

Відкриття графіті

Дослідження графіті на Золотих воротах почалося завдяки Сергію Олександровичу Висоцькому, який протягом понад 30 років займався їх каталогізацією та аналізом. Висоцький виявив і зафіксував 317 графіті, зокрема й еротичного характеру, але багато з них залишилися неопублікованими через табу на такі теми. Сьогодні ж дослідники виявили вже понад сім з половиною тисяч графіті на території Софії Київської.

Характеристика графіті

Одне з найбільш відомих графіті, знайдене Висоцьким у 1981 році, зображує сцену статевого акту. На малюнку чоловік, що стоїть на колінах, зображений у момент близькості з жінкою. Ця сцена виконана в гротескній манері, що підкреслює комічний аспект. Такі малюнки викликали неоднозначну реакцію у дослідників і мистецтвознавців: з одного боку, вони свідчать про еротичність культури того часу, а з іншого — про самоцензуру авторів.

Культурний контекст

Графіті на Золотих воротах не лише ілюструють еротичні сюжети, але й відображають соціальні норми та стосунки між статями в середньовічному суспільстві. Дослідники вважають, що ці малюнки могли слугувати своєрідними "візитками" для тих, хто входив до міста через Золоті ворота. Вони створювали певний контекст для розуміння культурних цінностей та ставлення до сексуальності в давньоруському суспільстві.

Сучасні дослідження

Сьогодні дослідження графіті продовжуються. Нові технології дозволяють краще виділити та проаналізувати стародавні написи. Дослідники наголошують на важливості цих артефактів як джерел інформації про повсякденне життя людей у Київській Русі. Графіті стали важливим елементом вивчення історії та культури України.

У підсумку, еротичні малюнки на Золотих воротах є не лише свідченням творчості давніх людей. Вони стали важливим елементом для розуміння культурного контексту Київської Русі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тризуб був далеко не першим гербом. Історик розповів про князівські знаки Київської династії.