Не "льогкі" і не "мозги": які ще органи людини ми називаємо неправильно

Навіть досвідчені лікарі іноді використовують росіянізми замість правильних українських термінів

Суржик глибоко проник у всі сфери життя українців, особливо в медицину. Щодня у лікарнях можна почути "льогкі", "почки" та "мозги" замість правильних українських відповідників.

До 1950-х років українська медична термінологія активно розвивалася, але потім зазнала тотальної русифікації."Телеграф" розповість, як правильно називати органи та частини тіла людини українською мовою.

Сьогодні чимало медиків та пацієнтів використовують некоректні назви органів. Замість "мозги" правильно вживати "мозок", а "льогкі" варто замінити на "легені". Слово "почки" – це росіянізм, натомість український відповідник – "нирки".

У медичній практиці часто можна почути "желудок", проте правильно казати "шлунок". Термін "кишечник" також помилковий – використовуйте "кишківник". "Жовчний пузир" та "мочовий пузир" – неправильні форми, натомість маємо вживати "жовчний міхур" та "сечовий міхур".

Важливо пам'ятати, що "позвоночник" українською – це "хребет". Замість "висок" використовуємо "скроня". "Глаз" – це росіянізм, правильно – "око". "Кожа" українською – "шкіра", а "ладоні" – "долоні".

У професійній термінології також є поширені помилки. "Щитовидна залоза" – некоректний термін, правильно – "щитоподібна залоза". "Слизиста оболочка" українською – "слизова оболонка". Дієслово "лічити" означає рахувати, а для медичних процедур використовуємо "лікувати".

Відновлення української медичної термінології – важливий крок у розвитку національної медицини. Використання правильних термінів допомагає уникнути непорозумінь між лікарем та пацієнтом, а також сприяє збереженню чистоти української мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українською назвати "бордель". Ви таких слів навіть й не знали!