Чи дійсно пасажирський літак Wizz Air пролетів над Україною: у компанії пояснили

Дивні літаки бачать над Україною

В авіакомпанії Wizz Air спростовують інформацію про те, що її літаки входили до українського повітряного простору під час дії воєнного стану. Раніше її Airbus A321, який виконував рейс W67950 з Риги до Кутаїсі, був помічений моніторинговими сервісами над Закарпаттям.

Про це представники Wizz Air повідомили "Телеграфу". Там зазначили, що компанія дотримується рекомендацій Європейського агентства з безпеки авіації (EASA)

"З початку російсько-української війни, згідно з рекомендаціями Агентства, український авіапростір не може використовуватися для цивільних авіаперепезень з міркувань безпеки. З того моменту Wizz Air не здійснила жодного рейсу з використанням українського чи російського повітряного простору", — зазначили в компанії.

У Wizz Air додали, що загальнодоступні додатки для відстеження польотів літаків використовують різні технології, але вони не завжди точні. Тому там наголошують, що жоден із літаків не пролітав над Україною навіть попри те, що це показують радари.

Як повідомлялося раніше, згаданий літак було помічено над Закарпатською областю 6 січня близько 18:00. Разом із ним сервіс Flightradar показав ще два літаки фінської компанії Finnair.

Як відомо, повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Прикладом такого збою є ситуація 6 січня, коли над Україною було помічено в один і той же час одразу п’ять пасажирських літаків.