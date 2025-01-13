Пропонує "хороші умови". Фіцо хоче зустрітись з Зеленським, але не в Україні

Словацький прем'єр хоче зустрітись "якомога швидше"

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо офіційно запросив президента України Володимира Зеленського зустрітись, аби вирішити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Під час звернення до Зеленського Фіцо наголосив, що зустріч краще провести на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

"Пане президенте, Ваше рішення припинити транзит газу через України до Словаччини й інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу", – сказав словацький прем'єр.

За словами Фіцо, він не буде відповідати на заяву Зеленського про те, що той пропонував допомогу словацькому народу, але прем'єр "пихато відмовився".

"Дозвольте мені, як вищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на переговори", – наголосив глава словацького уряду.

Він також не висловлює бажання приїздити в Україну здаля цього, тому пропонує компроміс — зустріч на території Словаччини біля кордону з Україною.

"Подібна зустріч створить сприятливі умови для відвертого обговорення постачання газу до Словаччини та інших країн через Україну, можливих технічних рішень у зв’язку із завершенням дії договору між відповідними українською та російською компаніями 31 грудня 2024 року, а також впливу зупинки транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки й розвитку двосторонніх відносин між Словаччиною та Україною", — додав Фіцо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством в ЄС через зупинку транзиту газу.