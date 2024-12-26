Стане проблемою у майбутньому: названо країну, яка активно навчається на війні в Україні

Пекін готується до "війни з високими ставками" – він хоче досягти технологічної переваги

Ще одна велика та амбітна країна може стати проблемою у майбутньому, оскільки активно навчається на досвіді війни в Україні. Мова йде про Китай, який хоч і далеко від театру бойових дій, з усім тим пильно спостерігає за війною – при цьому надаючи Росії підтримку.

Про це пише видання Defense One. Аналітики зазначили, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) вивчає та адаптує досвід війни в Україні, зокрема використання масованих атак дронів, FPV та засобів радіоелектронної боротьби.

"Війна в Україні наголосила на вирішальній ролі БПЛА у сучасній війні, особливо у зборі розвідданих, точному наведенні та придушенні оборони противника", – сказано у матеріалі.

У НВАК визнали велику роль БПЛА на сучасному полі бою. Тому китайська армія намагається розробляти та вдосконалювати різні типи безпілотників: від дешевих FPV для поля битви до масових дронів-камікадзе, які дозволять атакувати ворожу інфраструктуру та тероризувати міста. Але Китай – країна багата, тому може дозволити собі БПЛА, які "по карману" лише високорозвиненим країнам. Нещодавно в Китаї оголосили конкурс на розробку дронів, які здатні здійснювати автономну навігацію, точне наведення, інтеграцію систем РЕБ, дальню розвідку, логістичну підтримку та координацію роїв ударних безпілотників.

Таким чином Пекін готується до "війни з високими ставками" – він хоче досягти технологічної переваги та заохочує тактику "інтелектуального бою" на противагу старій тактиці НВАК, яка передбачала масоване використання живої сили. Зокрема розглядається застосування дронів на основі ШІ без прямої участі людини та використання дронів для контролю поля бою у форматі 24/7.

Окрім того, Китай розглядає безпілотники, як ключ до збільшення часу життя наземних військ у бойовому зіткненні. Тут китайці намагаються адаптувати досвід України, яка активно використовує наземні БПЛА для логістики, розвідки та ведення бойових дій. Натхненний цим, Китай представив власну платформу UGV, яка здатна перевозити грузи, евакуювати поранених та надавати піхоті підтримку у ближньому бою. Також Китай модернізує бронетехніку, оснащуючи її багатошаровою системою антидронового захисту – від мангалів та броні до систем РЕБ на танках та бронемашинах.

Таким чином, у майбутньому Китай, амбітна держава з великою армією, може стати серйозним викликом для цивілізованих країн Заходу, оскільки не просто активно вивчає досвід війни України проти РФ, але й адаптує цей досвід занадто швидко.

Тим часом у Вашингтоні б'ють на сполох. Якщо Китай нападе на Тайвань, у США через місяць закінчаться крилаті ракети великої дальності. Тим часом власні запаси протикорабельних ракет середньої дальності Тайваню будуть витрачені протягом тижня боїв.

Як раніше писав "Телеграф", у Китаї затонув новий атомний підводний човен. Це сталося біля Уханя у провінції Хубей наприкінці травня або на початку червня. За даними ЗМІ, це був перши підводний човен нового класу "Чжоу". Причини аварії невідомі. Ні армія КНР, ні місцева влада не визнали цей епізод. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) намагалися приховати інцидент.