Спрос на доллар может возрасти: что будет с курсом на этой неделе

Эксперт поделился прогнозом

В течение этой недели ожидается умеренное обесценение гривни. В этот период курс доллара в наличном сегменте будет колебаться от 41,2 до 41,9 гривны.

С 30 июля по 4 августа может быть умеренное удешевление украинской валюты. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

"Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 — 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты", — пояснила она.

Поэтому, согласно ее прогнозу, в течение этой недели ожидается, что курс наличного доллара будет в коридоре 41,2-41,9 гривны.

Курс доллара в Украине на 30 июля

По данным портала Минфин, во вторник, 30 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,17 (покупка) и 41,35 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0478 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара в Украине до 44 гривен в конце 2024 года.