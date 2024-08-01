Минимальная пенсия более 13 тыс грн: кому из украинцев может повезти с выплатой

Выплату также производят для детей

Украинцы, которые являются ликвидаторами или пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на пенсии. Наибольшая сумма для некоторых лиц составляет около 13 400 тысяч гривен.

Согласно двум законам Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", размер пенсионных начислений для таких лиц определяется в сумме возмещение фактических убытков, исходя из заработной платы, выплачиваемой человеку в зоне отчуждения в течение 1986-1990 годов. Сумма также может рассчитываться из размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

В 2024 году пенсии по инвалидности для чернобыльцев, наступившей вследствие заболевания или увечья, не могут быть ниже этих сумм:

I группа – 8187,48 грн;

II группа – 6 549,98 грн;

III группы – 5 048,95 грн;

дети с инвалидностью – 5048,95 грн.

В то же время, минимальная сумма пенсии для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС зависит от размера средней заработной платы по Украине.

А минимальные выплаты для ликвидаторов ЧАЭС такие:

І группа (13 376,21 грн) – 100% от размера средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;

– 100% от размера средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год; ІІ группа (10 700,97 грн) – 80% размера средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (13 376,21 х 80%);

– 80% размера средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (13 376,21 х 80%); ІІІ группа (8 025,73 грн) – 60% размера средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (13 376,21 х 60%).

Также для таких лиц сокращаются годы для ухода на пенсию (от 1 до 10 лет). Количество зависит от:

зоны радиологического загрязнения, где проживал или работал человек;

продолжительности проживания или работы в зоне отчуждения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в августе 2024 года в Украине пенсионеры получат автоматическую надбавку.