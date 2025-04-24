Киянам приготуватися до грози: у столиці різко змінилася погода

Максимальна ймовірність дощу — 8%

Кияни вже поступово звикають до погодних "витівок". Так, 24 квітня в столиці утворюється сіре небо, і хоча виглядає це так, що ось-ось розпочнеться дощ, достеменно незрозуміло, чи буде він.

Як повідомляє "Телеграф", у соцмережах публікують фото "тривожного" неба — над містом стрімко насуваються густі хмари, і все виглядає так, ніби от-от розпочнеться дощ.

На це звернула увагу й синоптикиня Наталка Діденко, яка у своєму дописі застерегла: "Кияни, якщо що, може бути гроза!".

Вона також показала мапу України з можливими опадами. Згідно з фотографіями, у столиці можливий дощ.

За даними сайту прогнозу, 24 квітня в Києві зберігається тепла весняна погода: температура вдень становить 26 градусів вище нуля, а ближче до ночі знизиться до +19. Вітер у місті — помірний, до 3 м/с, а тиск залишається стабільним — 742–744 мм рт. ст. Вологість повітря змінюватиметься від 27% до 52%.

За прогнозами синоптиків, вдень опадів не прогнозується, а максимальна ймовірність дощу — 8%. Вечір також обіцяє бути ясним.

Водночас поблизу Борисполя на Київщині помітили смерч. "Погода не перестає дивувати жодного дня", — прокоментували українці.

Нагадаємо, що поки на Рівненщині тільки-но скаржилися на пиловий вихор, незвичні явища вже почалися в Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях. Дуже сильні вітри, град та зливи застали українські території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці квітня в країні очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики обіцяють не лише дощі та грози, а й серйозні заморозки.