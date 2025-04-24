Індія знайшла винних у теракті на півночі країни: Моді пригрозив жорсткою відплатою

Проте уряд не надав жодних офіційних доказів причетності

Індія звинуватила Пакистан у терористичній атаці, в результаті якої загинули 28 людей та ще 17 постраждало. Як наслідок Нью-Делі зменшив дипломатичні звʼязки та призупинив дію вирішального договору з Ісламабадом про воду, який було укладено ще у 1960 році.

Про це пише The Times of Israel. Зазначається, що міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі оголосив про дипломатичні кроки проти Пакистану на пресконференції в Нью-Делі.

Він заявив, що на спеціальному засіданні кабінету міністрів, скликаному прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, було вирішено, що напад мав "транскордонні" зв'язки з Пакистаном. Однак уряд не надав жодних доказів цього публічно. Водночас у мережі вже зʼявляються повідомлення, що деякі зі нападників нібито мали громадянство Пакистану.

У відповідь Пакистан заявив, що відреагує більш повно на дії Індії вже 24 квітня. А міністр оборони Пакистану Хаваджа Мохаммад заявив, що Індія нібито використовує "інцидент тероризму" як привід для припинення договору, від якого вона нібито намагалася відхреститись вже давно.

У четвер, 24 квітня, прем'єр-міністр Нарендра Моді видав суворе попередження терористам, пообіцявши "ідентифікувати, відстежити та покарати" всіх винних у теракті.

"22 квітня терористи вбили невинних людей. Країна у журбі і болі після цього інциденту. Ми підтримуємо сім'ї жертв. Терористам не вдасться врятуватись, проти них будуть вжиті рішучі дії", — сказав прем'єр-міністр Моді.

Він додав, що покарання буде настільки суворим, що терористи ніколи б такого не уявили.

"Сьогодні, на землі Біхару (штат на північному сході Індії — ред.), я кажу всьому світу, Індія ідентифікує, відстежить і покарає кожного терориста та його прихильників. Ми будемо переслідувати їх до краю Землі. Дух Індії ніколи не буде порушений тероризмом", — сказав прем'єр-міністр.

У рамках своєї відповіді Індія призупинила дію Договору про воду Інду 1960 року, закрила інтегрований контрольно-пропускний пункт в Аттарі і зупинила доступ пакистанців до подорожей відповідно до схеми звільнення від візи SAARC (SVES). Будь-які такі візи, видані раніше, були скасовані, і громадяни Пакистану відповідно до SVES мають 48 годин, щоб виїхати.

Що відомо про трагічну подію

Напад на туристів стався у вівторок, 22 квітня, у мальовничій гірській долині Байсаран спірного регіону, на який претендують як Індія, так і Пакистан. За 7 км від місяця нападу знаходить місто Пахалгам, яке популярне серед туристів.

Де знаходиться місто Пахалгам на мапі

Попри заходи безпеки в регіоні, включаючи численні контрольно-пропускні пункти та збройні патрулі, зловмисникам вдалося зламати оборону.

Пакістан - зелений, Індія - помаранчева, Кашмір - червоний

Теракт був найгіршим нападом за останні роки на цивільних осіб у цьому регіоні. Невідомі бойовики вбили 26 громадян Індії та 2 іноземців. Деякі джерела зазначали, що перед розстрілом нападники нібито перевіряли паспорти у жертв. Свідки, яким вдалось вижити, зауважують, що нападниками були нібито шість іноземців, одягнених у військову форму. І націлилися вони на своїх жертв нібито на основі релігії.

Індія звинувачує Пакистан у підтримці терористів, які могли вчинити напад. Тим часом, як пише Aljazeera, у мережі ширяться повідомлення від так званого "Фронту опору"(TRF), маловідомої збройної групи, яка нібито взяла на себе відповідальність за теракт.

Озброєні повстанці борються від відокремлення Кашміру від Індії. І до недавно не займали туристів.

Варто додати, що теракт стався у день візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса в Індію. Він зустрівся з прем'єром Нарендрою Моді.

Джей Ді Венс та Нарандра Моді в Індії 21 квітня 2025

Хто такі TRF

"Фронт опору" виступає проти надання дозволів на проживання "аутсайдерам" на спірних територіях. Адже вони нібито можуть перехилити демографічний склад місцевості у сторону Індії. Озброєні повстанці також борються за відокремлення Кашміру від Індії. І до недавно не займали туристів.

Індійські чиновники послідовно стверджують, що TRF є відгалуженням — або просто фронтом — Лашкар-е-Тайба, збройної групи, що базується в Пакистані.

Індія каже, що Пакистан підтримує збройне повстання в Кашмірі, звинувачення, яке Ісламабад заперечує. Пакистан каже, що надає лише дипломатичну та моральну підтримку народу Кашміру.

Деякі індійські чиновники заявили, що вважають, що напад у 22 квітня насправді міг бути справою рук Лашкар-е-Тайби, при цьому TRF взяла на себе відповідальність, щоб заплутати розслідування Індії щодо вбивств.

Починаючи з 2020 року "Фронт опору" періодично брав на себе відповідальність за напади у регіоні.

Раніше "Телеграф" писав, що Індія має намір продавати зброю тим, хто раніше залежав від поставок з Росії. Уряд Нарендри Моді планує наростити експорт продукції військового призначення до 6 мільярдів доларів до 2029 року.