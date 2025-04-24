Найбільша бабка України опинилася під загрозою зникнення: як вона виглядає (фото)

Дозорець-імператор — найбільша бабка України з яскравим забарвленням та розмахом крил до 51 мм

Дозорець-імператор (Anax imperator Leach, 1815) — це одна з найбільших і найкрасивіших бабок у фауні України та Європи загалом. Цей вид належить до родини коромисел і є рідкісним. Він також занесений до Червоної книги України, що підкреслює його важливість для збереження біорізноманіття.

Популяція дозорця-імператора в Україні нечисленна, трапляються поодинокі особини. Основною загрозою для виду є забруднення водойм хімічними та органічними речовинами, що негативно впливає на розвиток личинок.

Опис виду

Дозорець-імператор — найбільша бабка України, довжина тіла сягає 83–85 мм, а розмах крил — 45–51 мм. Самці відрізняються яскравим блакитним забарвленням черевця з чорною смугою на вентральній стороні, а груди у них зелені. Самиці мають зелене забарвлення черевця та грудей. Завдяки своїм розмірам і яскравим кольорам дозорець-імператор легко впізнаваний серед інших бабок.

Поширення та середовище існування

Ареал дозорця-імператора охоплює значну частину Європи, Північної та Центральної Африки, Західної і Південної Азії, включно з Україною, де він поширений по всій території. В Україні бабка населяла узлісся, лісові галявини, прибережні зони річок, озер і ставків. Вона надає перевагу водоймам із повільною течією, де самці охороняють свої території, активно захищаючи їх від конкурентів.

Біологічні особливості

Дозорець-імператор — хижак, що живиться дрібними літаючими комахами, зокрема кровосисами. Літ імаго триває з червня по вересень. Самиці відкладають яйця у тканини водяних рослин, де розвиваються личинки.

Личинки — одні з найбільших серед бабок, досягають до 60 мм, і протягом життя линяють до 12 разів. Вони теж хижаки, полюють на дрібних ракоподібних, п'явок, пуголовків та личинок інших водяних комах. Личинки можуть довго залишатися нерухомими, маскуючись серед водоростей або на дні водойми.

Охорона виду

Дозорець-імператор занесений до Червоної книги України як вразливий вид. На міжнародному рівні МСОП відносить його до категорії "відносно благополучний вид", проте в окремих регіонах спостерігається спад чисельності.

В Україні вид охороняється в межах природоохоронних територій, але спеціальні заходи охорони поки що не здійснювалися. Щоб вберегти бабку, варто зберігати чистоту та природний стан прибережних зон і водойм, що є місцями проживання бабки.

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