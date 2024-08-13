Снова начнет расти? Прогноз по курсу доллара в Украине в течение этой недели

Спрос на доллар немного спал, но все равно держится на высоком уровне

В течение этой недели курс доллара на украинском рынке будет колебаться как в наличной, так и в безналичной части.

В период 13-18 августа 2024 показатели будут находиться в пределах 41,20-41,80 гривен. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, спрос на доллар хоть и немного спал, но сейчас все равно остается на достаточно высоком уровне.

В то же время игроки рынка могут на этой неделе попытаться постоянно повышать курс американской валюты, однако для этого пока ограничены возможности.

Курс доллара в Украине на 13 августа

По данным портала Минфин, 13 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,51 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,52 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,283 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли спекулянты раскачивать курс доллара в течение этой недели на украинском рынке.