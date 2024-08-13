Долар знову лізе вгору: курс валют на чорному ринку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська гривня далі знецінюється
На валютному ринку спостерігаються курсові коливання. Після стабілізації в липні, долар почав дорожчати в серпні.
Ціна на євро та інші європейські валюти теж виросла. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 13 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,28 грн
Євро (EUR): 45,10 грн
Злотий (PLN): 10,47 грн
Канадський долар (CAD): 30,07 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,51 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,44 грн
Євро (EUR): 45,28 грн
Злотий (PLN): 10,45 грн
Канадський долар (CAD): 30,17 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,80 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,05 грн — продаж 41,53 грн
Євро (EUR): купівля 44,77 грн — продаж 45,43 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу виріс ще на десяток копійок.
Купівля: 41,40 грн
Продаж: 41,50 грн
Раніше "Телеграф" писав, від чого залежить курс долара і яким він буде надалі. Економіка в Україні погіршилась не лише через військові закупівлі, коли вона була вимушена купувати велику кількість зброї за власні гроші, в той час, як допомога від США запізнювалась.