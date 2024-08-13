Долар знову лізе вгору: курс валют на чорному ринку

Українська гривня далі знецінюється

На валютному ринку спостерігаються курсові коливання. Після стабілізації в липні, долар почав дорожчати в серпні.

Ціна на євро та інші європейські валюти теж виросла. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 13 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,28 грн

Євро (EUR): 45,10 грн

Злотий (PLN): 10,47 грн

Канадський долар (CAD): 30,07 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,51 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,44 грн

Євро (EUR): 45,28 грн

Злотий (PLN): 10,45 грн

Канадський долар (CAD): 30,17 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,80 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,05 грн — продаж 41,53 грн

Євро (EUR): купівля 44,77 грн — продаж 45,43 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу виріс ще на десяток копійок.

Купівля: 41,40 грн

Продаж: 41,50 грн

Раніше "Телеграф" писав, від чого залежить курс долара і яким він буде надалі. Економіка в Україні погіршилась не лише через військові закупівлі, коли вона була вимушена купувати велику кількість зброї за власні гроші, в той час, як допомога від США запізнювалась.