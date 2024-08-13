Некоторые родители могут получить чуть более 41 тыс. грн: как их оформить в "Действии"

Сумма будет производиться в течение 2 лет

Родители, усыновившие детей-сирот или несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, имеют право на выплату от государства. Их можно оформить в мобильном приложении "Дія".

Сумма начисления составляет чуть более 41 тысячи гривен и будет осуществляться постепенно. Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кто имеет право на средства

Согласно данным, на выплату рассчитывают родители, усыновившие ребенка среди сирот или лишенных родительской опеки, которые являются гражданами Украины и постоянно проживают на его территории.

За помощью можно обратиться в течение года с момента, когда родители усыновили ребенка. Она будет осуществляться на каждого несовершеннолетнего в отдельности. Однако если ребенок был усыновлен супружеской парой, то выплату получит только один из родителей по их желанию.

Какая сумма выплаты

Размер начисления составляет 41280 гривен, из них 10320 предоставляется один раз, а остаток основной суммы будет осуществляться в течение следующих двух лет.

Как выплату оформить в "Дії"

Для этого нужно сделать следующие пробки:

Перейти по ссылке.

Нажать кнопку: "Подать заявление" и авторизироваться с помощью Дія. Підпис, файлового или аппаратного ключа.

Указать данные ребенка (детей), на которых необходимо оформить помощь.

Выбрать способ получения пособия.

Указать данные о судебном решении об усыновлении.

Проверить сложившееся заявление и подписать его электронной подписью или Дія.Підписом. Затем отправить ее на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления отображается в личном кабинете на портале Дія.

Уведомление о рассмотрении заявления придет по электронной почте.

Срок рассмотрения заявления – 10 дней.

Физически заявитель может подать документы в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районной в Киеве и Севастополе, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета и ЦНАП по месту жительства.

Напомним, ранее Телеграф писал, что жители одного города могут получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг.