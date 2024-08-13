Деяким пенсіонерам продовжили виплати від ООН: кому саме

Звертатись по оформлення додаткових коштів не потрібно

Пенсіонерам, які до своїх виплат отримують надбавку від всесвітньої продовольчої програми ООН та проживають у зоні бойових дій, продовжили здійснення нарахування до кінця поточного року.

Надалі рішення про продовження виплат прийматимуть донори залежно від наявного фінансування. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

"У серпні 2023 р. Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого – об'єднати зусилля у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій… Повідомляємо, що дані виплати буде продовжено ВПП ООН до грудня 2024 включно", – йдеться у повідомленні.

Наразі таку допомогу отримують 421 тисяча пенсіонерів з серпня 2023 року. Загальний обсяг виплати сягнув 1,68 мільярда гривень. Проєкт фінансується грошима Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського Союзу та приватних донорів.

Варто нагадати, що така виплата здійснюється для літніх осіб, що отримують пенсію меншу за 3 250 гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та які не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання ВПО.

Вона здійснюється автоматично і звертатись не потрібно, адже ВПП ООН нараховує кошти згідно з інформацією, яка наявна у базах даних ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепер під час оформлення пенсії онлайн заяву можна підписувати через "Дію".