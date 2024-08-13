Некоторым пенсионерам продлили выплаты от ООН: кому именно

Обращаться за оформлением дополнительных средств не нужно

Пенсионерам, которые к своим выплатам получают надбавку от всемирной продовольственной программы ООН и проживают в зоне боевых действий, продолжили начисление до конца текущего года.

В дальнейшем решение о продлении выплат будут принимать доноры в зависимости от имеющегося финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"В августе 2023 г. Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, цель которого – объединить усилия в предоставлении украинским гражданам денежной поддержки от международных гуманитарных организаций. В частности, поддержать пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих других денежных пособий от международных организаций… Сообщаем, что данные выплаты будут продлены ВПП ООН до декабря 2024 года включительно", – говорится в сообщении.

В настоящее время такую помощь получают 421 тысяча пенсионеров с августа 2023 года. Общий объем выплаты составил 1,68 миллиарда гривен. Проект финансируется деньгами Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского Союза и частных доноров.

Следует напомнить, что такая выплата осуществляется для пожилых лиц, получающих пенсию менее 3 250 гривен и проживающих на территориях активных или возможных боевых действий и не получавших после 1 марта 2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощей на жительство ВПЛ.

Она осуществляется автоматически и обращаться не нужно, ведь ВПП ООН начисляет средства согласно информации, имеющейся в базах данных ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что теперь при оформлении пенсии онлайн заявление можно подписывать через "Дію".