На валютному ринку є дефіцит: що буде з курсом долара протягом тижня
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Показники також залежать від попиту
У період 21-25 серпня курс долара в Україні коливатиметься, але ціна баксу точно не сягне відмітки в 42. Експерти також очікують на недовге зміцнення гривні.
Як каже Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, на валютний ринок подіяла стабільність котирувань (Ред. Котирування — це офіційно встановлений центральним банком ринковий курс (ціни) національної валюти до відповідних іноземних валют на день проведення операцій). Протягом цього тижня курс готівковий американської валюти перебуватиме в коридорі 41,2-41,7 гривні.
За її словами, на цьому тижні продовжиться коливання показників в різних напрямках.
"Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту", — пояснює вона.
Однак, тривалого зміцнення гривні не прогнозується, адже на ринку присутній дефіцит валюти.
Курс долара в Україні станом на 21 серпня
За даними порталу "Мінфін", 21 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,65 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3459 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти прогнозують серйозні зміни в ціні долара в Україні протягом передостаннього тижня серпня.