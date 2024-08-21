На валютному ринку є дефіцит: що буде з курсом долара протягом тижня

Показники також залежать від попиту

У період 21-25 серпня курс долара в Україні коливатиметься, але ціна баксу точно не сягне відмітки в 42. Експерти також очікують на недовге зміцнення гривні.

Як каже Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, на валютний ринок подіяла стабільність котирувань (Ред. Котирування — це офіційно встановлений центральним банком ринковий курс (ціни) національної валюти до відповідних іноземних валют на день проведення операцій). Протягом цього тижня курс готівковий американської валюти перебуватиме в коридорі 41,2-41,7 гривні.

За її словами, на цьому тижні продовжиться коливання показників в різних напрямках.

"Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту", — пояснює вона.

Однак, тривалого зміцнення гривні не прогнозується, адже на ринку присутній дефіцит валюти.

Курс долара в Україні станом на 21 серпня

За даними порталу "Мінфін", 21 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,65 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3459 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти прогнозують серйозні зміни в ціні долара в Україні протягом передостаннього тижня серпня.