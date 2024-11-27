Скільки коштує оренда квартири в Києві та в якому районі дешевше всього зняти житло

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

Вартість оренди квартир в Києві, незважаючи на атаки дронів і ракет, продовжує залишатися на досить високому рівні. Ріелтори зазначають, що ціна орендованого житла в столиці зросла в середньому не менше ніж на 25-30% порівняно з весняними цінами.

При цьому в деяких районах столиці знімне житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, а найдешевші варіанти миттєво зникають із сайтів по пошуку житла. Найбільше ж зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Подорожчання нерухомості за умов війни – це феномен, що має кілька причин. Так, великі можливості для самореалізації та відносна безпека Києва приваблюють українців із неспокійних областей і це здорожує оренду.

Окрім цього позначається на цінах й припинення/затримка будівництва нових будинків, що призводить до обмеження пропозицій на ринку.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 16-17 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці зросла на 10%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (34 200 гривень), Шевченківському (22 900 гривень) та Голосіївському (18 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (13 900 гривень), Святошинському (13 000 гривень) та Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві у листопаді 2024 року становить у середньому 23 тисячі гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 4%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру у Печерському (45 800 гривень), Шевченківському (29 200 гривень), Голосіївському (27 000 гривень) та Солом’янському (20 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському (18 000 гривень) та Дарницькому (18 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двушки представлені у Святошинському (16 000 гривень), Дніпровському (15 000 гривень) та Деснянському (11 000 гривень) районах.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районам

Ціни ж на оренду трикімнатної квартири в Києві, навпаки, обвалилися — їхня вартість становить приблизно 38 тисяч гривень на місяць. За останні півроку вартість такого житла впала на 4%.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири

Найдорожче трикімнатне житло здається у Печерському (72 900 гривень), Шевченківському (45 800 гривень) та Голосіївському (37 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (24 000 гривень), Дарницькому (20 000 гривень), Святошинському (18 000 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві по районам

Згідно з інформацією сайту ЛУН у листопаді значно зріс попит на квартири. В середньому квартиру орендують за п’ять-сім днів з моменту публікації оголошення.

Однак найдоступніші варіанти, за словами фахівців, не затримуються на профільних ресурсах й кілька годин.

Нагадаємо, у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок побудований в класичному стилі з червоної цеглини і має площу 913 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.