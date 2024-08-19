Очікуються гойдалки: як коливатиметься курс долара протягом тижня

Експерти поділились прогнозом

Протягом 19-25 серпня поточного року в обмінниках та банках курс американської валюти коливатиметься в межах 41,20-41,80 гривень. Експерти очікують ймовірне невелике зміцнення гривні.

Якщо наша національна валюта дужчатиме, то тоді коридор коливання курсу долара буде в межах 41-41,60 гривень. Про це кажуть голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

Однак, якщо наразі долар трохи і здешевшає, але потім все одно виросте в ціні. На це вплинуть певні тенденції, які надалі, можливо, будуть рости в прискореному темпі.

"У липні поточного року гривневі ставки по депозитах для населення продовжили знижуватись, досягнувши середнього рівня 10,7% річних (-0,1%). Ймовірно, ми досягли дна на найближчі пів року. Також об'єм гривневих депозитів фізосіб упав до 747,72 млрд грн (-1,2%). Населення на фоні девальваційної тенденції та підвищення ціни електроенергії активно використовувало гривню для купівлі енергетичного обладнання, конвертувало гривню в долар для приватних збережень, а також інвестувало у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), відсотки по яких приблизно на третину вищі, ніж по гривневих вкладах", — повідомив Забловський.

Експерт Пендзин має схожу думку, і додає, що українці зменшили обсяг зберігання коштів на гривневих вкладах. Однак цей напрям не зафіксується на одному рівні.

"Зниження депозитів населення на 1,2% – це мало, хоча й становить майже 9 млрд грн. Тому робити висновки зарано. Не виключаю, що банки можуть дещо підвищити відсоткові ставки, аби стримати відтік депозитів. А, зважаючи на попит бізнесу на валюті кредити, ймовірно, що банки продовжать підвищувати ставки й по валютних депозитах для населення та бізнесу", — резюмував член Економічного дискусійного клубу.

Курс долара станом на 19 серпня

За даними порталу "Мінфін", 19 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,34 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,211грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени в Україні очікується відчутна зміна курсу долара.