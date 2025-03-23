Сікорський іронічно висміяв "щиру молитву" Путіна за Трампа

Молитва Путіна, здається, була малоефективною

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поставив публічне запитання про молитву Володимира Путіна. Приводом стала нещодавня заява спецпосланця Трампа, що Путін нібито молився за життя президента США.

Сікорський звернувся до відомого теолога, священника-єзуїта Кшиштофа Монделя в мережі X. Міністр написав:

"Молитва полковника КДБ зараховується подвійно чи не зараховується взагалі?"

На це священник відповів:

"Якщо Путін просить Бога про що завгодно, але не перестає вбивати людей і брехати світові, то його молитви залишаються глухими, тому що Бог не зміцнює злих людей у ​​злі, він може творити тільки пекло, Бог сам по собі добрий, він може давати тільки добрі дари і хоче зустрітися з тим, хто молиться".

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтервʼю Такеру Карлсону заявив, що Путін молився за Трампа після замаху на нього. Він також назвав президента РФ другом Трампа і "благородною людиною", яка нібито замовила для нього портрет у російського художника. Віткофф, хоча формально відповідає за Близький Схід, фактично замінив спецпредставника Кіта Келлога на переговорному треку з РФ. Келлога було усунуто після наполягання Кремля.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Стів Віткофф має тривалі партнерські відносини з мільярдером Леонардом (Леном) Блаватником. Проти останнього Україна запровадила санкції наприкінці 2023 року.