Нужно лишь несколько данных: как самостоятельно рассчитать пенсию с помощью онлайн-калькулятора

Это очень легко сделать

В Украине для выхода на пенсию требуется определенная норма страхового стажа и достижение 60, 63 или 65 лет. А если хочется узнать размер своей будущей выплаты, это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора на веб-портале ПФУ.

Результаты будут доступны постоянно и изменять данные можно неограниченное количество раз. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Чтобы узнать размер будущей пенсии с помощью калькулятора, нужно:

войти в личный кабинет застрахованного лица на вебпортале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или ID.GOV.UA;

просмотреть всю информацию о себе и в случае необходимости актуализировать ее.

выбрать алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

если необходимо, то актуализировать данные по трудовой деятельности;

внести данные о заработной плате (узнать сведения о ней можно в левом горизонтальном меню);

нажать кнопку "Сохранить и рассчитать".

Как результат – лицо получит ориентированный размер будущей пенсии и детальный протокол расчета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая теперь максимальная пенсия в Украине.