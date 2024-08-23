На 13% за неделю: какой овощ борщевого набора падает в цене из-за качества

Максимальная его стоимость — 24 гривны

На украинском рынке уже некоторое время стабильно держится высокая цена на белокочанную капусту. Однако на этой неделе наблюдается тенденция ее удешевления, и одной из причин является отсутствие спроса.

Пока украинские хозяйства отгружают свою продукцию по 17-24 гривны за кило. В конце прошлой рабочей недели она стоила на 13% дороже, сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причинами такого ценопада являются среднее качество продукта из-за неблагоприятной погоды для выращивания и фермеры стараются реализовать некондицию, а также низкий спрос на товар со стороны населения.

Они отмечают, что с середины июля 2024 года белокочанная капуста росла в цене на украинском рынке из-за низкого предложения от местных производителей. Такая ситуация сложилась из-за жаркой погоды, царившей на почти всей территории нашей страны до конца июля.

В то же время сейчас этот овощ стоит в 3,9 раза дороже, чем в прошлом году, хотя цена на него падает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, упадет ли цена на сахар в Украине.